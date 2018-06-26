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26 Haziran 2018 16:11

Elazığ’da "Kültür ve Şehir Turları" başladı

Elazığ Belediyesi "Kültür ve Şehir Turları" başlattı.

Elazığ’da

26 Haziran 2018 16:11


Elazığ Belediyesi tarafından şehrin tarihi, turistik ve görülmeye değer tabiat güzelliklerini tanıtmak ve yerinde keşfetmek amacıyla düzenlediği "Kültür ve Şehir Turları" start aldı. Abdullahpaşa Mahallesi’nden başlatılan kültür turlarına çok sayıda semt sakini katıldı. Belediyeye ait araçlarla turlara katılanlardan isteyen gruplara bulundukları kentin tarihi ve turist yerleri gezdirileceği, ilerleyen zamanda ise şehirler arası turlar düzenleneceği aktarıldı.


Göreve geldikleri günden itibaren sosyal belediyecilik ve birlikte yönetim anlayışı gereği sürekli istişare halinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, hemşerilerimizin yaşadığı şehri ve ait oldukları kültürü daha detaylı tanımaları gerektiğini söyledi.


Elazığ’ın kadim bir geçmişe sahip olduğunu ve her bir karışında ayrı bir kültürün barındığını anımsatan Başkan Yanılmaz;" 4 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve ortaya koyduğu kültürleri bugüne kadar korumuş bu şehrin, gezilecek görülecek çeşitli zenginlikleri mevcut. Bizler hemşerilerimizin kendi şehirlerini daha detaylı öğrenmeleri ve tarihi konusunda bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Bu turları şehir genelinden ülke geneline taşımayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimiz bu sayede önce yaşadıkları şehri sonrada ülkelerini detaylıca gezip görme imkanına kavuşacak”dedi.




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