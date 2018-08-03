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03 Ağustos 2018 17:12

Elazığ’da Kültür ve Şehir Turları devam ediyor

Elazığ Belediyesinin başlattığı Kültür ve Şehir Turları kapsamında Maden ilçesinden gelenler kentin önemli yerlerini gezme fırsatı buldu.

Elazığ’da Kültür ve Şehir Turları devam ediyor

03 Ağustos 2018 17:12


Elazığ’da belediyenin şehrin tarihi, turistik ve görülmeye değer tabiat güzelliklerini tanıtmak ve yerinde keşfetmek amacıyla düzenlediği "Kültür ve Şehir Turları" Madenlileri ağırladı. Turlar kapsamında şehrin tarihi güzelliklerini görmek ve yaşadıkları şehri tanımak için Maden ilçesinden gelen vatandaşlar, özel ve konforlu araçlar ile Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı, Kültür Park, Harput, Çöpten Enerji üretim Tesisi, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi’ni ziyaret etti.


Gezi turlarına katılanlar;" Elazığ Belediyemizin desteği ile Harput, ELBÜS garajını ve Fethi Sekin Mesire Alanı’nı gezdik. Gezi turumuz Hayvan Hastanesi, Çöpten Enerji Üretim Tesisi ve Cip Mesire Alanı ile devam etti. Etkinlik bizim için çok güzel oldu. Böyle bir güzel organizasyonda bizleri Elazığ’da ağırlayan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’da ve bütün ekibine çok teşekkür ediyoruz”dedi.




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