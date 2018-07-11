Elazığ’da ‘Kültür ve Şehir Turları’

Şehrin tarihi ve kültürel yerleri ile belediye tarafından ile kazandırılan çalışmaların halk tarafından ziyaret edilmesini için ‘Kültür ve Şehit Turları’ düzenleniyor. Geziler kapsamında Cumhuriyet Mahalle sakinleri Harput, El Emeği Göz Nuru Çarşısı, Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı’nı ziyaret etti.

Belediyenin düzenlediği şehir tanıtım turlarına mahalle sakinleriyle katıldıklarını belirten Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Fethi Ayaz, “Daha önce Abdullahpaşa, Ulukent ve diğer mahallelerimizde bu gezi turları düzenlendi. Mahalle sakinlerimiz Elazığ’ımızın kültürel ve tarihi yerlerini gezerek yapılan hizmetleri yerinde gördü. Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi, Hayır Çarşısı, Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı, Cip Barajı Mesire Alanı gibi yerleri gezen hemşerilerimiz çalışmalara tam not verdiler. Bu güzel çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.