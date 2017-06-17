Elazığ’da kumar ve tombala uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla asayiş uygulaması yapıldı. Elazığ’da da 22 ekipten oluşan yaklaşık 100 polis, merkez ve ilçelerde 71 kahvehaneyi denetledi. Uygulamada 472 şahıs sorgulanırken, yoklama kaçağı olarak aranan bir kişi hakkına işlem yapıldı.

Kahvehanelere yönelik yapılan denetimlerde ise, kumar oynandığı tespit edilen 2 iş yeri sahibine adli işlem yapılırken, 8 şahsa da kumar oynamaktan 227’şer lira olmak üzere toplam bin 816 lira para cezası kesildi. Ayrıca 2 iş yerine kapalı alanda sigara içirmekten, 8 şahsa da kapalı alanda sigara içmekten 109’ar lira olmak üzere toplam 872 lira para cezası uygulandığı bildirildi.