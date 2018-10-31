Elazığ'da kütüphanede konser verildi

Elazığ'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İle Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliği ile konser düzenlendi.İl Halk Kütüphanesinde Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından, Harput musikisinin üstadı Hafız Osman Öğe'nin Harput musikisine kazandırdığı 10 eser seslendirildi. Kütüphaneye gelen öğrenci ve gençlere Hafız Osman Öğe'nin hayatı hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu olarak etkinliklerine devam ettiklerini belirten Koro Müdürü Olcay Burhan, “Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliği ile tüm illerimizde temalı konserler yapılması planlanmaktadır. Bu konserlerden amaç olarak yöredeki kültürel, sanatsal değerlerimizi ve yöremizi mali musikisine mal olmuş kişileri, kültür insanlarını gençlerimize tanıtmayı amaçlamaktadır. Bizler de Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu olarak, bugün İl Halk Kütüphanesinde bu temalı konserlerimizden ilkini gerçekleştiriyoruz. Elazığ Harput musikisinin üstadı olan Hafız Osman Öğe'yi burada gençlerimize hayatı ve Harput musikisine kazandırmış olduğu eserleri tanıtmak için bir konser düzenledik. Koro olarak bu tür etkinlikleri, eğitim ve temalı konserlerimizi de planlı bir şekilde arttırarak devam ettireceğiz"dedi.

“2017 yılında 60 bin kişi kitap okumuş”

Yılda 40'a yakın kültürel faaliyet yaptıklarını aktaran İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Pirinçci ise, “İlimizin yetiştirmiş olduğu sanatçılar, şairler, yazarlar ve ünlülerinin programını yapıyoruz ve onları kütüphane okuyucularına tanıtıyoruz. Bugün de kütüphane okuyucularına ve halkımıza Hafız Osman Öğe'yi tanıttık ve onun programını yaptık. Bizim için çok güzel bir program oldu. Bir kütüphane olarak sadece bu programlarla kalmıyoruz. Buradaki tek amacımız kütüphane okuyucularımızı kütüphaneye çekmek, okuma alışkanlığını geliştirmek ve okumayı arttırmak. Sokakta, kahvede oturan vatandaşlarımızın ve emeklilerimiz kütüphaneye gelmelerini istiyoruz. Kütüphanede 250 çeşit süreli yayınımız ve 80 bin kitabımız var. Bunların içinde 25 bin roman ve hikaye var. Bizim okuyucularımız 2017 yılı sonu itibarıyla 60 bin kişi kitap alıp okumuş ve getirmiştir. Ancak biz istiyoruz ki bu sayı 150 veya 200 bin olsun"ifadelerini kullandı.