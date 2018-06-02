Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 10:30

Elazığ’da LGS heyecanı

Elazığ’da Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) öğrenciler içeride aileler ise dışarıda ter döktü.

Elazığ’da LGS heyecanı

02 Haziran 2018 10:30


2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk kez düzenlenen ve TEOG sisteminin yerine gelen LGS tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da yapıldı. Toplam 20 sınav merkezinde 7 bin 855 öğrenci sınava girdi. Sınav saatinin başlamasıyla birlikte öğrenciler sınav salonlarında, aileleri ise dışarıda ter döktü. Dışarıda çocuklarını bekleyen bazı veliler Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.


Çocuklarının başta TEOG sınavına gireceğini dile getiren Ruat Öztürk, "Buna göre hazırlık yaptı. Ama belli bir müddet sonra cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi sınav sistemi değişti. LGS’ye dönüştü. Çocuklar burada biraz bocaladı. Biz de aile olarak bocaladık. Hazırlama biraz uzun sürdü. Ama neticede çocuklar bu süreci atlatmayı başardı. Bakalım hakkımızda hayırlısı" dedi.


Çocuğunu sınava getirdiğini aktaran Osman Aktaş ise, "Sabah kalktık çocuğumuzu okula getirdik. Sınavına girdi. İnşallah iyi ve hayırlı olur. Çocuğum orta şekilde çalıştı. İnşallah başarılı olur" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç