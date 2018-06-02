Elazığ’da LGS heyecanı

2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk kez düzenlenen ve TEOG sisteminin yerine gelen LGS tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da yapıldı. Toplam 20 sınav merkezinde 7 bin 855 öğrenci sınava girdi. Sınav saatinin başlamasıyla birlikte öğrenciler sınav salonlarında, aileleri ise dışarıda ter döktü. Dışarıda çocuklarını bekleyen bazı veliler Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Çocuklarının başta TEOG sınavına gireceğini dile getiren Ruat Öztürk, "Buna göre hazırlık yaptı. Ama belli bir müddet sonra cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi sınav sistemi değişti. LGS’ye dönüştü. Çocuklar burada biraz bocaladı. Biz de aile olarak bocaladık. Hazırlama biraz uzun sürdü. Ama neticede çocuklar bu süreci atlatmayı başardı. Bakalım hakkımızda hayırlısı" dedi.

Çocuğunu sınava getirdiğini aktaran Osman Aktaş ise, "Sabah kalktık çocuğumuzu okula getirdik. Sınavına girdi. İnşallah iyi ve hayırlı olur. Çocuğum orta şekilde çalıştı. İnşallah başarılı olur" diye konuştu.