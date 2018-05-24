Elazığ’da liseler arası münazara yarışması

İl Milli Eğitimi Müdürlüğü tarafından liseler arası münazara yarışması düzenlendi. Elazığ Belediyesi Kültür ve Konferans merkezinde başlayan yarışma, ‘Genç Beyinler Fikir Meydanı’ konusunda iki grubun birbirlerine görüşlerini anlatmasıyla devam etti. Yarışmada eski yaşam ve şimdiki yaşam arasındaki farklılıklar tartışıldı. 64 okulun katıldığı yarışmanın yarı finali bugün tamamlandı.

Proje seferberliğinin gösterildiği bir eğitim öğretim yılını yaşadıklarını dile getiren Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, “Bugün burada bunlardan bir parçası olan münazarayı izliyoruz ve izlemeye devam ediyoruz. Arkadaşların performanslarını görüyoruz. Bunların hepsi tabi bizleri sevindiriyor. Mutlaka eğitim öğretim içinde müfredat olmazsa olamaz. Ancak bunu çeşitli etkinliklerle süslemezseniz bir anlamda bir kısmı eksik kalır. Münazaranın olmazsa olmaz değişmez bir yeri var. Buda kendini ifade edebilme, o özgüveni gösterebilme , inandığını düşündüğünü uygun bir şekilde ortaya koymaktır. Bunu yaparken tabi karşı tarafı inandırmaktır. Bunların hepsi bakıldığı zaman çok farklı meziyetler gerektirir” dedi.

Bu yıl yaptıkları onlarca proje ile öğrenci başarılarında büyük bir ivme yakaladıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, yaptıkları proje ve çalışmalar sonucunda hem akademik alanda hem de sportif alanda birçok başarıya imza attıklarını ifade etti.

Programa, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.