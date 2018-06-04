Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 18:57

Elazığ’da liseler arası münazara yarışması

Elazığ’da liseler arası münazara yarışmasında İmam Efendi Kız Anadolu Lisesi birinci oldu.

Elazığ’da liseler arası münazara yarışması

04 Haziran 2018 18:57


İl Milli Eğitimi Müdürlüğü tarafından liseler arası münazara yarışması düzenlendi. Elazığ Belediyesi Kültür ve Konferans merkezinde başlayan yarışmanın finalinde, ‘Genç Beyinler Fikir Meydanı’ konusunda iki grubun birbirlerine görüşlerini anlatmasıyla devam etti. Yarışmada eski yaşam ve şimdiki yaşam arasındaki farklılıklar tartışıldı. 64 okulun katıldığı yarışmada İmam Efendi Kız Anadolu Lisesi birinci oldu.


Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu yıl onlarca projeye imza attıklarını ifade eden İl Müdür Fevzi Gürtürk,"Büyük bir ivme kazandık. Büyük başarılara imza attık. Yaptığımız projeler ve okullarımıza verdiğimiz destekler sonunda hem akademik alanda hem de sportif ve kültürel alanda çok büyük başarılar yaşadık"dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç