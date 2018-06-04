Elazığ’da liseler arası münazara yarışması

İl Milli Eğitimi Müdürlüğü tarafından liseler arası münazara yarışması düzenlendi. Elazığ Belediyesi Kültür ve Konferans merkezinde başlayan yarışmanın finalinde, ‘Genç Beyinler Fikir Meydanı’ konusunda iki grubun birbirlerine görüşlerini anlatmasıyla devam etti. Yarışmada eski yaşam ve şimdiki yaşam arasındaki farklılıklar tartışıldı. 64 okulun katıldığı yarışmada İmam Efendi Kız Anadolu Lisesi birinci oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu yıl onlarca projeye imza attıklarını ifade eden İl Müdür Fevzi Gürtürk,"Büyük bir ivme kazandık. Büyük başarılara imza attık. Yaptığımız projeler ve okullarımıza verdiğimiz destekler sonunda hem akademik alanda hem de sportif ve kültürel alanda çok büyük başarılar yaşadık"dedi.