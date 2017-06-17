Elazığ’da LYS maratonu

Elazığ’da LYS’ye giren binlerce aday, saat 10.00’da başlayan sınav için saatler öncesinde okulların önüne geldi. Aileleriyle birlikte sınav giriş yerlerine gelen adaylar, binalarda detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 09.45 itibariyle okullarda kapılar kapatıldı. Sınav saatinin başlamasıyla birlikte öğrenciler sınav salonlarında, aileleri ise dışarıda ter döktü. Dışarıda çocuklarını bekleyen aileler Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Sınava oğlunu getirdiğini belirten Kazım Tatar, "Biz de heyecanlıyız. Bugün 2 yıllık emeğinin karşılığını alacak. Tüm sınava gireceklere ve oğluma başarılar diliyorum" dedi.

Sınava gireceğini ve heyecanlı olduğunu dile getiren Berkay Tatar da, bu yıl sınavı kazanıp üniversiteye girmek istediğini söyledi.