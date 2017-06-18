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18 Haziran 2017 10:51

Elazığ’da LYS maratonu

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ’da da üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) maratonu, bugün edebiyat-coğrafya sınavı ile başladı.

Elazığ’da LYS maratonu

18 Haziran 2017 10:51


Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da LYS’ye giren binlerce aday, saat 10.00’da başlayan sınav için saatler öncesinde okulların önüne geldi. Aileleriyle birlikte sınav giriş yerlerine gelen adaylar, binalarda detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 09.45 itibariyle okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda okullarına girebildi. Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, çocuklarını bekleyen aileler Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.


Kızını sınava getirdiğini belirten Tarhan Bulanık, “Bu üçüncü sınavı. Çocukların emekleri inşallah boşa gitmez. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun” dedi.


Oğlunun sınava girdiğini ve kendisinin de dışarıda beklediğini ifade eden Nail Aslantaş ise sonucun hayırlı olmasını diledi.




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