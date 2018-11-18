Elazığ'da madde ve sanal bağımlılığı semineri

Elazığ'da üniversite öğrencilerine yönelik madde ve sanal bağımlılığa karşı seminer verildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda madde bağımlılığına karşı üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi. Realist Gençlik Hareketi Derneği ile Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen seminer de madde bağımlılığının yanı sıra sosyal medyanın olumsuz etkilerine de değinildi.

Günümüzdeki sıkıntıların en büyük sorunun madde bağımlılığı olduğunu ifade eden Gençlik MerkeziMüdürü Serkan Sis, “Bu bağımlılık sanal bağımlılıkla birlikte geliyor. Buradaki gençlere bugün bu hassasiyeti gösteriyoruz. Gençlik merkezi olarak bu tür organizasyonları sürekli hale getirmek istiyoruz. Bu çalışmaları sahaya yansıtacağız. Biz bu konuda gençlerimizi bilinçlendirmemiz lazım. Gençlik ve Spor Bakanlığının bu konuda hassasiyetini biliyorsunuz. Bu konuda büyük bir çalışma içerisindeyiz. El birliği ile bu konu üzerinde büyük bir çaba göstermemiz lazım” dedi.

Bu çalıştayı önemsediklerini belirten Realist Gençlik Hareketi Derneği Başkanı Erkan Eğit ise, “21'inci yüzyılın gençliği emaneti kimlerden aldığının bilincinde değil. Konu başlıkları olarak sosyal medyanın olumsuz etkileri televizyonun olumsuz etkileri ve ailenin bu konudaki önemi ne onları konuşacağız. Bu çalıştayın sonrasında biz bunu bir kitapçık haline getireceğiz"ifadelerini kullandı.