Elazığ’da maganda cinayetinde 4’üncü şüpheli de tutuklandı

Olay, 6 Haziran Salı günü kent merkezinde Elazığ Öğretmenevi ile Ahmet Aytar Meydanı arasında yoğun kalabalığın bulunduğu alanda meydana gelmişti. İki kişi arasında çıkan kavgada silahla ateş edilmesi nedeniyle kaldırımda yürüyen 3 çocuk annesi Canan Acar (45) hayatını kaybetmiş, üniversite öğrencileri Yusuf Altınbaş ve Vahit Özcan yaralanmıştı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın failleri ve yardım edenlerin de olduğu 3 şüpheliyi yakalayarak tutuklanmasını sağlamıştı.

Polis, olayla ilgili 4’üncü şüpheliyi de tespit etti. Tespit edilen şüpheli dün yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alınan şüpheli kasten öldürme suçundan bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.