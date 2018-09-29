Elazığ'da "Malazgirt'ten Çanakkale'ye Kahraman Kadınlarımız” konseri

Elazığ Belediyesinin organizesiyle Elazığ'a gelen sanatçı Yudum, “Malazgirt'ten Çanakkale'ye Kahraman Kadınlarımız” konseri verdi.

Elazığ Belediyesi tarafından “Malazgirt'ten Çanakkale'ye Kahraman Kadınlarımız” konseri düzenlendi.Türk Halk Müziği sanatçısı Yudum'un sahne aldığı konser Belediye Kültür Merkezinde yapıldı.İlk önce Sinevizyon eşliğinde Malazgirt'ten Milli Mücadele ve 15 Temmuz'a uzanan süreçte kahramanlıklarıyla öne çıkan kadınlar anlatıldı.

Sanatçı Yudum'un ise Altuncan Hatun'dan Hayme Ana'ya, Halime Çavuş'tan Nene Hatun'a 10 kahraman kadının vatan sevdaları uğruna verdikleri mücadeleleri ve kahramanlık öykülerini anlatırken salonda duydu dolu anlar yaşandı. Konsere katılan vatandaşlar ellerinde bayraklarla sanatçının türkülerine eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Elazığ'da 15 Temmuz demokrasi meydanında Türkiye'nin bütün şehirlerinin meydanında yine en önde kadınların olduğunu belirten Belediyesi Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Annelerimiz hem bayrak salladılar hem yemeklerini yaptılar. İkramlar yaparak onlar nöbet tutan vatandaşları doyurdular. Ak parti kadın kolları başkanımız ve ekibi ile birlikte tam 28 gün boyunca orada 24 saat nöbet tuttuk. 15 Temmuz kahramanı, 81 milyon bütün milletimizdir. O hainlere karşı o zalimlere karşı kardeşi kardeşe düşman yapmak isteyenlere karşı bu ülkeyi bölmek bu ülkeyi yok etmek isteyenlere karşı 81 milyon el ele verdik. Türküyle Kürt'üyle Lazıyla Çerkez'iyle vatanımızı koruduk, bayrağımızı indirmedik“ dedi.

Orta Asya'dan günümüze kadar gelen kahraman kadınların kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Yudum ise “Kadınlarımız bizim için çok önemliler. Konserlerimizde çok az kadımızdan okuyoruz sergiliyoruz. Şükran duymamız gereken onlara dua etmemiz gereken çok kahraman kadınımız var. Bizde bunları konserde anlatamadığımız için bir kitaba dönüştürdük. Elazığ, musikinin olduğu gerçek yerdir. Gelirken de hiçbir endişe duymadım. Musikiyi bilen bir toplum. Elazığ kahraman kadınlarımızın eşliğinde türkülerimizi duyduğu zaman beni daha da motive etti. Elazığ kadınlarına o kadar çok değer veriyor. Beklediğimizin üzerinde bir konser oldu“ ifadelerini kullandı.

Konsere, Belediyesi Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın yanı sıra, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, STK Başkanları, şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.