Et Balık Kurumu olmayan Elazığ’da, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz vatandaşın ucuz et yemesi için talimat verdi. Bunun üzerine harekete geçen Kültür Park Et Satış Mağazası, kendi kesimlerini yapıp piyasadan ortalama 7 lira daha aşağıya ucuza et satmaya başladı. Kasapta 40 lira olan normal kıyma 32 lira 90 kuruştan , 40 liranın üzerinde olan yağsız kıyma, kuşbaşı ve antrikot 34 lira 90 kuruştan satılmaya başladı.

Devletin politikası gereği ucuz et kampanyasına dahil olduklarını belirten Kültür Park Genel Müdürü Yaşar Kara, Kültür Park olarak tamamen kendi üretim ve kesimlerini yaptıklarını söyledi. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz talimatı doğrultusunda et fiyatlarını düşürmeye karar verdiklerini vurgulayan Kara, “Etrafta Et Balık Kurumu yok. Bir de belli yerlerde satılıyor. Çabuk tükendiği iletildi. Biz de Başkanımızın talimatı gereği kesimlere başladık ve eti ucuzlattık. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu hizmetimiz sürekli devam edecek. Vatandaşlar herhangi bir şüphe duymadan etlerini alabilirler. Dışarıda normal kıymayı 40 ile 42 TL arasında alırsınız, burada 32 lira 90 kuruşa normal kıyma, 45 ile 50 TL arasında olan antrikot ise 39 lira 90 TL’dir. Yağsız kıyma da çarşıda 42 ile 43 TL civarında iken burada 34 lira 90 kuruştur. Tüm ürünlerde ortalama olarak 6 ile 7 TL gibi bir indirimimiz var. Hayvanı kendimiz alıyoruz. Kendi tesislerimizde kesiyoruz. Burada işleyip vatandaşın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Et fiyatlarının aşağı çekildiğin duyan vatandaşlarda, Kültür Park’taki et satış mağazasına ilgi göstermeye başladı.