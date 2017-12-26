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26 Aralık 2017 10:02

Elazığ’da Mekke’nin Fethi Programı

Elazığ’da "Mekke’nin Fethi ve Şehitleri Anma" programı düzenlendi.

Elazığ’da Mekke’nin Fethi Programı

26 Aralık 2017 10:02


Vefa Derneği tarafından Mekke’nin Fethi’nin yıldönümü dolayısıyla Nurettin Ardıç Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda Mehteran ekibi de yer aldı.


Mekke’nin fethinin zalimlerin diz çöktüğü mazlumların ayağa kalktığı günün bir işareti olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Mekke’nin fethi zulmün bittiği, adaletin geldiğinin bir işaretidir. Mekke’nin fethi silahların, tankların, topların zahiri gücün etkili olduğu değil, hakkın hakim olduğunun bir işaretidir. Biz Müslümanlar olarak elbette Mekke’nin fethinin manevi ruhunu idrak etmeliyiz. Madden Mekke fethedilmiş gibi görüne bilir. Putlar yıkılmış olabilir. O yıkılan putların yerine kalbimizi, davamızı inancımızı yerleştire biliyorsak o zaman Mekke fethedilmiş demektir” dedi.


Çalışmalarında asla şahsı menfaatleri ön planda tutmadıklarını dile getiren Türkiye Vefa Derneği Genel Başkanı Zülfü Kartakgül ise, “Sadece milli ve manevi duygularımız ön plandadır. Vatanını, milletini, devletini, bayrağını savunan ve müdafaa eden bir dava hareketini başlattık. Bu gün bakıyoruz İslam coğrafyası ve Kudüs kan ağlıyor. Kudüs kan ağlayınca Mekke kan ağlıyor. Mekke kan ağlayınca Medine kan ağlıyor, Medine kan ağlayınca Şam, Kerkük, Musul ve Arakan kan ağlıyor. Ama hamt olsun orda küffara karşı duran kardeşlerimiz var” diye konuştu.


Konuşmaların ardında şair Ali Dursun Erzincanlı ilahiler seslendirirken, Ömer Döngeloğlu’da katılımcılara Mekke’nin fethi ile ilgili sunum yaptı.


Programa, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın yanı sıra, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Akçakiraz Belediye Başkanı Sebahattin Kaya, Türkiye Vefa Derneği Genel Başkanı Zülfü Kartakgül, şair Dursun Ali Erzincanlı ve Ömer Döngeloğlu, dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.




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