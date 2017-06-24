Elazığ’da mezarlıklarda 10 bin fidan dağıtıldı

Elazığ Belediyesi, Ramazan Bayramı arefesinde mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara 10 bin adet ücretsiz çam fidanı dağıttı. Asri, Harput ve Gülmez mezarlıkları başta olmak üzere tüm mezarlıkların girişinde dağıtılan fidanları alan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarının başına dikti. Ayrıca belediye tarafından ulaşımda kolaylık sağlamak için Asri, Harput ve Gülmez mezarlıklarına otobüsler ücretsiz hizmet verdiği bildirildi.

Aldığı fidanı mezarlığa götürerek dikeceğini belirten Hüseyin Demirkol, "Bunu mezarlığa götüreceğim. Yapan yakıştırandan Allah razı olsun. Bazı mezarlıklarda çam ağaçları olmadığı için millet gölgede oturamıyor" dedi.

Şimdiye kadar böyle güzel bir uygulama görmediğini dile getiren Yusuf Özer, "Belediyemize teşekkür ederiz. Bugün de yine kendi belediyemizin farkını görüyoruz. Bu işte emeği geçen herkesten Allah razı olsun teşekkür ederiz" diye konuştu.