Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 16:43

Elazığ’da mezarlıklarda 10 bin fidan dağıtıldı

Elazığ’da belediye tarafından Ramazan Bayramı arefesinde mezarlıklarda 10 bin fidan dağıtıldı.

Elazığ’da mezarlıklarda 10 bin fidan dağıtıldı

24 Haziran 2017 16:43


Elazığ Belediyesi, Ramazan Bayramı arefesinde mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara 10 bin adet ücretsiz çam fidanı dağıttı. Asri, Harput ve Gülmez mezarlıkları başta olmak üzere tüm mezarlıkların girişinde dağıtılan fidanları alan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarının başına dikti. Ayrıca belediye tarafından ulaşımda kolaylık sağlamak için Asri, Harput ve Gülmez mezarlıklarına otobüsler ücretsiz hizmet verdiği bildirildi.


Aldığı fidanı mezarlığa götürerek dikeceğini belirten Hüseyin Demirkol, "Bunu mezarlığa götüreceğim. Yapan yakıştırandan Allah razı olsun. Bazı mezarlıklarda çam ağaçları olmadığı için millet gölgede oturamıyor" dedi.


Şimdiye kadar böyle güzel bir uygulama görmediğini dile getiren Yusuf Özer, "Belediyemize teşekkür ederiz. Bugün de yine kendi belediyemizin farkını görüyoruz. Bu işte emeği geçen herkesten Allah razı olsun teşekkür ederiz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
ELAZIĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:42
  • Güneş :04:53
  • Öğle :12:36
  • İkindi :16:32
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:52
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!