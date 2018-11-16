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Elazığ'da midibüs şarampole uçtu: 17 yaralı

Elazığ’da yağış nedeniyle yoldan çıkan midibüsün şarampole uçması sonucunda 17 kişi yaralandı.

Elazığ'da yağış nedeniyle yoldan çıkan midibüsün şarampole uçması sonucunda 17 kişi yaralandı.



Kaza, Elazığ-Malatya yolunun 30. kilometresinde Gözeli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Günbattı idaresindeki 23 LV 028 plakalı yarım otobüs olarak bilinen midibüs, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 27 yolcunun bulunduğu midibüste 17 kişi yaralandı.



Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.



Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.



Polis kaza yerinde inceleme yaparken, midibüsün Malatya'dan Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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