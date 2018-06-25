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25 Haziran 2018 09:00

Elazığ’da milletvekilliği karmaşası

Elazığ’da milletvekili çıkardıkları gerekçesiyle Milliyetçi Hareket Partililer (MHP) adliye önünde uzun süre bekledi.

Elazığ’da milletvekilliği karmaşası

25 Haziran 2018 09:00


MHP Elazığ il teşkilatı, 85 oy farkla bir milletvekilliğini aldıklarını ileri sürerek adliye önünde toplandı. Gece yarısına kadar adliye önünde partililer bekledi. MHP Elazığ İl Balkanı Semih Işıksever ve milletvekili adayları da adliyede yetkililerle görüştü. Adliyeden çıkarak açıklama yapan MHP Elazığ İl Balkanı Semih Işıksever, “Yapılan sayıma göre Elazığ’da MHP ve AK Parti arasından 85 oyla MHP’nin teraziyi kendi tarafına çevirdiği ve vekili kazandığı bir sonuç ortaya çıktı. Şuan itibari ile yurtdışı oyları eklenmeden AK Parti 3, MHP 1 ve diğer parti 1 şeklindedir. Yetkililerle temasımız sonucunda henüz yurt dışı oylarının da tam olarak sayılmadığını, bu şekli ile MHP’nin önde olduğunu ifade ettiler. Yurt dışı seçimlerinin de gelmesinin ardından açıklanacağı yönünde bilgi verdiler” dedi.


Basın açıklamasının ardından teşkilat yöneticilerinin isteği ile adliye önünde bekleyen partililer dağıldı.




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