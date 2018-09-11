Elazığ'da Milli Şair Ersoy'un adı verilen semt kütüphanesi açıldı

Elazığ'da Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un adı verilen semt kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.

Elazığ Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi işbirliğiyle Rızaiye Mahallesinde yapılan Mehmet Akif Ersoy Semt Kütüphanesinin açılışı için tören düzenlendi. Mehter takımının konser verdiği törene CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya ile vatandaşlar katıldı.

Hizmete sunulan semt kütüphanesinin çok donanımlı olduğunu ifade eden DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Her yaştan insana hitap edebilmesi açısından Kütüphane içerisine bütün ihtiyaçları karşılayacak gereksinimleri oluşturduklarını ve kütüphane ile mahalle arasında güçlü bir bağ kurmak istediklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren sadece alt ve üst yapı sorunlarıyla ilgilenen bir belediye olmadıklarını ve sosyal belediyeciliği de ön planda tuttuklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise ulaşımdan eğitime, kültür-sanattan spora her alanda çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Konuşmasını sürdüren Yanılmaz;" Çevre ve şantiye belediyeciliğinin yanında kültür ve sosyal belediyecilikte yaparak gönüllere hitap eden hizmetler gerçekleştirdik. Elazığ köklü ve kültürlü bir tarihe sahip. Şimdiki neslimizde eğitimiyle, kültürüyle, donanımıyla, araştırıp öğrenme merakıyla geçmişine layık yetişiyor. Mehmet Akif Ersoy Semt Kütüphanesi'nin de mahalle sakinlerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyor ve her zaman gençlerle dolu olacağını umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Elazığ Belediyesi'nin sadece şantiye belediyeciliği yapmadığına ifade eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'da sosyal ve kültürel alanda da çok değerli hizmetlerin yapıldığını ve Elazığ'ın çehresinin gözle görülür derecede değiştiğini kaydetti.

Protokol konuşmalarının ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın dua etmesiyle kütüphanenin açılışı yapıldı.