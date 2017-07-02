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02 Temmuz 2017 13:58

Elazığ’da mini fuar açılacak

Elazığ’da Ramazan ayında açılan Ramazan Sokağı’nın yerine mini fuar açılacak.

Elazığ’da mini fuar açılacak

02 Temmuz 2017 13:58


Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası ile FUARSAN işbirliğinde Kültür Park’ta yer alan Ramazan Sokağı’nın yerine mini bir fuar açılacak. Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası üyelerinin işleteceği fuar 2 ay açık kalacak.


Göreve geldiği günden bu yana "hizmet nimettir" düsturuyla hareket ettiğini belirten Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, "Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odasına kayıtlı esnaflarımıza yönelik etkinlikler yapıyoruz. Şimdi ise Kültür Park içinde Ramazan ayının bitimiyle Ramazan Sokağı’nın yerine yerel esnafımızı güçlendirmek amacıyla mini bir fuar düzenleyeceğiz. Buradaki amacımız yerel esnafımızı desteklemek, güçlendirmektir" dedi.


Kültür Park’ta açılacak olan mini fuarı Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası ile birlikte gerçekleştireceklerini dile getiren FUARSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karatepe, "Organizasyonumuzu esnaflarımızın talebi doğrultusunda gerçekleştireceğiz. İlerleyen süreçlerde organizasyonumuzun içeriği değiştirilebilir ama sonuç olarak tuhafiyeciler odasına kayıtlı esnaflarımız organizasyonda yer alacak. Yaz boyunca etkinliklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.




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