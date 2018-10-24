Elazığ'da ‘Mobil Kanser Tarama Aracı' hizmete girdi

Elazığ'da kanserde erken teşhis için hazırlanan ‘Mobil Kanser Tarama Aracı' hizmete girdi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlatılan ‘Mobil Kanser Tarama Aracı" Sağlıklı Hayat Merkezinde tanıtıldı. Hastaların ayağına kadar giderek, ücret alınmadan hizmet verecek araçla ilgili İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat bilgi verdi.

Kanserlerin ölüm nedenlerin arasında yer aldığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, “Kanserlerde önemli olan erken teşhis edilmesidir. Birçok kanser hastalığı erken tesisle tedavi edilmektedir. Sağlık bakanlığı da kanserlerde erken teşhis çok önem vermektedir. Bize müdürlük olarak bütün sağlık merkezlerimizde hastanelerimizde sık görülen rahim, meme ve kolan kanserlerine yönelik tarama testleri uygulamaktayız. Bu bağlamda Elazığ olarak kanser taramaları konusunda iyi bir yerdeyiz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bir yenilik yaptık. Bu verimliliğimizi daha da artırmak için mobil kanser tarama aracını yaptık. Bu araçta dijital mamografi monta edildi. Kanser taramasını yaptıramayan vatandaşlarımızın kapısına kadar gideceğiz. Bu taramaları yaptıracağız. Benim halkımızdan isteğim özellikle sık görülen kanserlerin taramalarını yaptırmalılar. Bu taramalar ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır. Bu konuda duyarlı olmalarını özellikle istirham ediyorum. Bu araçla da gelemeyen araçların kapısına kadar gidip tarama testlerini yapacağız” dedi.