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15 Haziran 2018 22:33

Elazığ’da Mustafa Ceceli rüzgarı

Elazığ’da Mustafa Ceceli rüzgarı esti.

Elazığ’da Mustafa Ceceli rüzgarı

15 Haziran 2018 22:33

Ünlü sanatçı, sahne önünde engelli bir hayranını görünce yanına giderek onunla birlikte şarkı söyleyip özçekim yaptı.


Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününde AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar tarafından sanatçı Mustafa Ceceli konseri organize edildi. Yeni Valilik binasının önünde yapılan konsere binlerce kişi katıldı. Ünlü sanatçıya Ağar ve beraberindekiler tarafından çiçek verilmesinin ardından günün anısına fotoğraf çekinildi. Ceceli de konuşmasında Elazığ’da bugün bulunmasının mimarının, kiminin abisi, kiminin kardeşi olan muhteşem güzel kalpli insan Tolga Ağar olduğunu aktardı.


Sahnede birçok parçayı seslendiren Ceceli, hayranlarını coşturdu. Sahne önünde bulunan engelli bir hayranını gören Ceceli onunla birlikte şarkı söyleyip selfie çekti.




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