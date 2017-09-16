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16 Eylül 2017 16:56

Elazığ’da Narko İlçe uygulaması: 4 şüpheli yakalandı

Elazığ’da Narko İlçe uygulamasında 4 şüpheli yakalanırken, 101 gram esrar ele geçirildi.

Elazığ’da Narko İlçe uygulaması: 4 şüpheli yakalandı

16 Eylül 2017 16:56


Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Kovancılar ilçesinde eşzamanlı olarak Narko-İlçe uygulaması gerçekleştirildi.


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuya duyarlı dedektör köpek ile şüpheli görülen araç ve şahıslar üzerinde yaptığı çalışmada 50 şahıs ve 10 araç sorgulandı. 2 iş yerinde yapılan kontroller esnasında üst aramalarında toplam 101 gram esrar maddesi ele geçirilen 3 şahıs ile hakkında arama kararı bulunan bir şahıs olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.




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