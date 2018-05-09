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09 Mayıs 2018 12:28

Elazığ’da nesli tehlikede olan kuş türleri ve sürüngenler tespit edildi

Elazığ’da Doğa Koruma ve Milli Parklar’a bağlı ekipler tarafından, nesli küresel ölçekte tükenme tehlikesi olan bazı kuş türleri ve sürüngenler tespit edildi.

Elazığ’da nesli tehlikede olan kuş türleri ve sürüngenler tespit edildi

09 Mayıs 2018 12:28


Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, değişik mevsim ve zamanlarda tüm bölgeleri gezerek yerince yaptığı ornitolojik gözlemlerle kentte türüne az rastlanan kızıl akbaba tespit edildi. Yine ekiplerin çalışmasında, Hazar Gölünde nesli küresel ölçekte yakın gelecekte tehlike kategorisinde olan Kız Kuşu ve Van Gölü Martısı ürediği belirlendi.


Yapılan arazi çalışmalarında ise Elazığ’ın literatüründe olan tüm sürüngen türleri tekrar belirlenirken, daha önce tespit edilemeyen yeni canlılar da eklendi. Ekipler, Elazığ’da ilk defa kör kertenkele ve Türkiye’de endemik olan benekli semender türünün yaşadığının tespit ederek literatüre ekledi.


Öteyandan tespit edilen özellikli alanların korunması ve izlenmesine gerekli azami gayret gösterildiği bildirildi.




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