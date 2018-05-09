Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, değişik mevsim ve zamanlarda tüm bölgeleri gezerek yerince yaptığı ornitolojik gözlemlerle kentte türüne az rastlanan kızıl akbaba tespit edildi. Yine ekiplerin çalışmasında, Hazar Gölünde nesli küresel ölçekte yakın gelecekte tehlike kategorisinde olan Kız Kuşu ve Van Gölü Martısı ürediği belirlendi.

Yapılan arazi çalışmalarında ise Elazığ’ın literatüründe olan tüm sürüngen türleri tekrar belirlenirken, daha önce tespit edilemeyen yeni canlılar da eklendi. Ekipler, Elazığ’da ilk defa kör kertenkele ve Türkiye’de endemik olan benekli semender türünün yaşadığının tespit ederek literatüre ekledi.

Öteyandan tespit edilen özellikli alanların korunması ve izlenmesine gerekli azami gayret gösterildiği bildirildi.