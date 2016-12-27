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27 Aralık 2016 17:07

Elazığ’da öğrenciler, Halep için 18 bin 890 lira topladı

Elazığ’da öğrenciler, Halep için 18 bin 890 lira topladı

27 Aralık 2016 17:07

Elazığ’da öğrenciler, başlattıkları kampanya ile Halep’teki yardıma muhtaç çocuklar için 18 bin 890 lira topladı.
Elazığ’da özel bir okulda öğrenim gören öğrenciler, Halep’teki yardıma muhtaç çocuklar için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 18 bin 890 lira toplandı. Toplanan paraları, bir grup öğrenci ile birlikte okul yöneticileri Türk Kızılay’ı Elazığ Şubesi’ne teslim etti.
Yardımların Halep’teki insanlık dramına son vermesini dileyen Türk Kızılay’ı Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kaymaz, “Toplanan nakdi ve giyim, gıda ile ilaç gibi yardımların en hızlı şekilde Halep’e ulaştırmaya çalışıyoruz. Yardımların çare olmasını temenni ediyoruz” dedi.
Böyle bir kampanyaya destek oldukları için mutlu olduklarını belirten öğrenciler ise Suriye’de kendilerinin de olması halinde benzer durumlarda kalabileceklerini bildiklerini aktardı.
Okulun kurucu müdürü Nedim Durangül’de öğrencilerinin, Halep’te evleri başlarına yıkılan çocuklar için sessiz kalmayıp böyle bir kampanya yaptıklarını kaydetti.



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