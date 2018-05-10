Elazığ’da öğrenciler projelerini sergiledi

Şehit Eyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan çalışmalarla 4006 Tübitak Bilim Fuarı açıldı. Okulda açılan fuara Belediye Başkan Yardımcısı Mashar Ayas, Rekör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Cebeci, Fen Fakültesi Dekanı Rıfat Çolak, KYK İl Müdürü Subhi Döner, STK temsilcileri, Şehit Eyüp Oğuz’un Babası Tevfik Oğuz ve öğrenciler katıldı.Fuarı gezenlere öğrenciler yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Okulun ilk açıldığı günden beri üzerinde durdukları konunun eğitim ve öğretimde bilim ile teknoloji alanı olduğunu belirten Okul Müdürü İbrahim Halil Şerbet, “Bu günde okulumuzda düzenlemiş olduğumuz fuarla misafirlerimizi ağırlıyoruz. Öğrencilerimizin bilim ve teknoloji alanında çok ciddi çalışmaları oldu"dedi.

’Harput’ta gönlümüze düşen nidalar” isimli bir proje yaptıklarını belirten öğrencilerden Zehra Burcu Demirgöz ise," Bu projede okuldaki bütün öğrencilerin ve bütün öğretmenlerin katıla bileceği bir yarışma düzenledik. Yarışmaya iki alanda katılmak mümkündü. Birincisi akrosi çalışmasının ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı ve nasıl geliştiği konusunda, ikincisi ise belli başlıklar altında Harput, memleket sevdası, sevgi gibi başlıklar altında şiir akrosilerinin yer alacağı bölümdü. Arkadaşlarımız her iki alanda da ürünlerini sundular ve dereceye girenlere kırtasiye malzemelerinden oluşan ödüller verildi”diye bilgi verdi.

Fuarda, öğrencilerin hazırladığı bataryalı tren, süte su katılıp katılmadığını tespit eden sistem, tuzlu su ile normal suyu ayıran sistemlerin olduğu projeler dikkat çekti.