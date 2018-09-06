Elazığ’da öğrencilere bisiklet dağıtıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye de Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Müftülüğü’ne bağlı çeşitli Yatılı Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik bisiklet dağıtım töreni yaphıldı.İl Müftülüğü’nde düzenlenen bisiklet dağıtım törenine, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Habip Elban, İl Müftü Vekili Muhammet Zahid Belek ve her iki kurumun birim sorumluları ve çocuklar katıldı.

Yapılan açıklamanın ardında 20 çocuğa bisiklet hediye edildi.