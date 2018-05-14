Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 16:36

Elazığ’da okul-cami buluşmaları

Elazığ’da Okul-Cami buluşmaları programının sezon finali yapıldı.

Elazığ’da okul-cami buluşmaları

14 Mayıs 2018 16:36


2017-2018 Eğitim Öğretim yılının başında Harput Ulucamiinde başlayıp diğer camilerde devam eden “Okul Cami Buluşmaları” programının sezon finali Sait Koç camiinde gerçekleştirildi. Program Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya bilgi verdi.


Bugün yapılan programla sezon finalini gerçekleştirdiklerini ifadene eden Müftü Sarıkaya,bugün itibariyle il genelinde 20 bini aşkın öğrenciyi camide konuk ettiklerini ayrıca 3 bin öğrenciye de okulda seminer şeklinde bağımlılığa karşı bilgi verdiklerini aktardı.


İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ise, proje sayesinde binlerce öğrenciyi camiyle buluşturduklarını kaydetti.


Etkinliğin önemini bildiğini dile getiren Vali Çetin Oktay Kaldırım’da,” Bu etkinlik hem ülkemiz için hem de diyanet işlerimiz, çocuklarımız ve ülkemizin geleceği için çok önemli"dedi.


Türkiye’nin geleceği hedefleyen dünyada küresel güçte lider olmayı planlayan önemli bir güç merkezi olduğunu vurgulayan Vali Kaldırım;” Her şeyin temelinin sağlam olması gerekir. Kaynağından sağlıklı bir şekilde öğrenilmesi özellikle gelecek yeni nesillerimizin bu anlayışla berrak bir şekilde değerleri ile özüne kavuşmuş yetişmesi gerekir” ifadelerini kullandı.


Vali Kaldırım, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Müftü Yusuf Sarıkaya ve öğrenciler’in katıldığı program dua edilmesi ve "Elazığ Her Yerde Okuyor"projesi kapsamında kitap hediye edilmesiyle sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
23
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç