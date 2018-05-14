Elazığ’da okul-cami buluşmaları

2017-2018 Eğitim Öğretim yılının başında Harput Ulucamiinde başlayıp diğer camilerde devam eden “Okul Cami Buluşmaları” programının sezon finali Sait Koç camiinde gerçekleştirildi. Program Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya bilgi verdi.

Bugün yapılan programla sezon finalini gerçekleştirdiklerini ifadene eden Müftü Sarıkaya,bugün itibariyle il genelinde 20 bini aşkın öğrenciyi camide konuk ettiklerini ayrıca 3 bin öğrenciye de okulda seminer şeklinde bağımlılığa karşı bilgi verdiklerini aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ise, proje sayesinde binlerce öğrenciyi camiyle buluşturduklarını kaydetti.

Etkinliğin önemini bildiğini dile getiren Vali Çetin Oktay Kaldırım’da,” Bu etkinlik hem ülkemiz için hem de diyanet işlerimiz, çocuklarımız ve ülkemizin geleceği için çok önemli"dedi.

Türkiye’nin geleceği hedefleyen dünyada küresel güçte lider olmayı planlayan önemli bir güç merkezi olduğunu vurgulayan Vali Kaldırım;” Her şeyin temelinin sağlam olması gerekir. Kaynağından sağlıklı bir şekilde öğrenilmesi özellikle gelecek yeni nesillerimizin bu anlayışla berrak bir şekilde değerleri ile özüne kavuşmuş yetişmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Müftü Yusuf Sarıkaya ve öğrenciler’in katıldığı program dua edilmesi ve "Elazığ Her Yerde Okuyor"projesi kapsamında kitap hediye edilmesiyle sona erdi.