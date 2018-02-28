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28 Şubat 2018 17:41

Elazığ’da ‘ Okul Cami Buluşması’ projesi

Elazığ’da ‘Okul Cami Buluşması’ projesi kapsamında öğrenciler camide buluştu.

Elazığ’da ‘ Okul Cami Buluşması’ projesi

28 Şubat 2018 17:41


İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülüğü tarafından başlatılan ‘Okul Cami Buluşması’ projesi devam ediyor. Mescid-i Rahman Camiinde düzenlenen programa bölgede bulunan okullardan gelen öğrenciler katıldı.


Dinden insanlıktan ve ahlaktan yoksun bir ilimin insana faydasının olmadığını belirten Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, “İlim noktasında uğraş verirken bunu ahlak ve din noktasında mutlaka tamamlamamız ihmal etmememiz gerekiyor” dedi.


Okul cami buluşmaları projesi kapsamında kent genelinde cami ve okulların eşleştirildiğini dile getiren İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, “Cami düşüncesi ve kültürü bütün gençliğimizde normal olarak olması gerekiyor. İlimizde okul cami buluşması ile cami ile okulu buluşturduk. Öğretmenlerimiz din derslerini uygulamalı yapsın istedik. Hiçbir gencimiz camiye girmekten çekinmesin” ifadelerini kullandı.


Din derslerinde alınan bilgilerin camilerde uygulamalı gösterilmesi gerektiğini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk ise “Okulda, derste ve dışarıda öğrendiklerinizi camilerimizde, ibadethanelerimizde yaşatmalıyız. Din derslerimizi bu şekilde camilerde uygulamalı olarak belli periyotlar çevresinde camilerimizde veriliyor” şeklinde konuştu.


Programa Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk ve öğrenciler katıldı.




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