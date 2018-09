Elazığ'da okul müdürleri toplantısı

2018-2019 Eğitim Öğretim yılının başlaması nedeniyle okul ve kurum müdürleriyle “Sene Başı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Öğretmenevinde yapılan toplantıya Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, müdür yardımcıları, şube müdürleri okul ve kurum müdürleri katıldı.

Yeni eğitim öğretim yılına hazır bir şekilde başlamanın önemli olduğunu ifade eden Milli Eğitim Müdürü Gürtürk,"Başarıya ulaşmak için her zaman gösterdiğimiz gayretin daha fazlasını hep birlikte ekip olarak göstereceğiz. Mesai diye bir kavramın arkasına saklanmadan, ideallerimize ulaşmak, memleketimizde taş üstüne taş koymak için çabalayacağız.Eğitim çalışmalarımız esnasında özellikle öğrenci velilerimize her konuda yardımcı olacağız. Velilerimizi zor duruma düşürecek materyal alımı ve aidat gibi konularda duyarlı olacağız. Hiçbir velimizin bize bu konularda gelmelerini istemiyoruz. Çözüm odaklı çalışıp sorunlarımızı okul içerisinde çözecek bu konuda özveri göstereceğiz.Pansiyonlarımızı sık sık ziyaret ederek burada kalan çocuklarımızın her türlü ihtiyacını ve eksiğini giderecek onlara sıcak bir yuva ortamı sağlayacağız. Okullarımızın temizlik ve hijyenini en ön planda tutarak çocuklarımıza sağlıklı eğitim ortamları sağlayacağız.Bize emanet edilen çocukların kendi çocuklarımızdan hiçbir farkı yoktur. Dayak veya şiddetle anılan bir öğretmen profiline asla müsamaha etmeyeceğiz.Bağımlılıkla mücadelede rehberlik servislerimizi etkin kullanacak, çocuklarımızın kötü alışkanlıklar kazanmasına müsaade etmeyeceğiz"dedi.

Kitap okuma alışkanlığını bir kültür haline getirmek için başlattıkları 'Elazığ Her Yerde Okuyor' kampanyasının verimliliği için çalışmalarını arttırıp, kitap okumanın bilince dönüşmesini sağlayacaklarını aktaran Gürtürk," Değerler eğitiminin önemini asla unutmayacak, bizi biz yapan değerlerimizin çocuklarımıza aktarılmasına katkı sağlayacağız. Okuyan, araştıran, sorgulayan, akleden bir neslin bu milletin geleceği olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Eğitimli, donanımlı ve bilgili öğrenciler yetiştirmek elbette en önemli hedefimizdir. Ama biz bu potansiyele sahip öğrenciler yetiştirirken bunlardan daha önemli olan bir şeyi asla göz ardı etmeyeceğiz. Eğer yetiştirdiğimiz çocuklar tüm donanımlarına rağmen insani yönden zayıfsa çabalarımızın hiçbir önemi yoktur. Önemli olan önce iyi insan yetiştirmektir. Okul idare ederek iyi bir yönetici profili çizmeli, katılımcı bir anlayışla öğretmen, öğrenci ve velilerimizi de sürece dahil etmeliyiz. Hiç birimizin fikirleri aynı olmayabilir ama biliyoruz ki farklı fikirler bir araya geldiğinde daha üretken ve daha başarılı işleri ortaya koyabiliriz. Tüm okul ve kurum yöneticilerimizin öğrenmeye açık olmasını, kendilerini sürekli yenilemelerini, teknolojik gelişmelere, yeni eğitim metodlarına açık olmalarını istiyoruz. Eğitim hayat boyu süren ve kendisini sürekli yenileyen bir süreçtir. Günün şartlarına uyum sağlamalı ve kendimizi sürekli yenilemeliyiz.Okul Müdürü odasında oturup sadece idari işlerle uğraşmamalıdır. Sürekli olarak, okulunuzdaki öğretmeninizle, mahallenizdeki muhtarla, imamla, karakolla, spor kulüpleriyle iç içe olun. Öğretmenler odasının devamlı müdavimlerinden olun, Okulunuzu sahiplendiğinizi mahallenize ve görev yaptığınız arkadaşlarınıza mutlaka gösterin. Okulunuzun bulunduğu mahalle, sokak, cadde veya bölgede tanınır bir hale getirin. Öğrenci başarısının yanında okulunuzu velilerimizin ve o bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımızın sahiplenmesini sağlayın"ifadelerini kullandı.

Toplantı soru cevap şeklinde görüşmelerle tamamlandı.