Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 12:43

Elazığ’da okul önlerinde polis denetimi

Elazığ’da eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte polis ekipleri, okul önlerinde uygulama yaptı.

Elazığ’da okul önlerinde polis denetimi

18 Eylül 2017 12:43


2017-2018 eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, okul önlerinde çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması yaptı. Ekipler okul önlerinde bekleyen şahısların ve öğrencilerin üstünü arayıp, kayıtlarını sorguladı.


Öte yandan trafik ekipleri de sivil araçları ve servisleri denetleyerek belgelerini kontrol etti. Okul çevresinde bulunan internet kafeleri ve öğrencilerin vakit geçirdikleri mekanları da kontrol eden ekipler, öğrenci, veli ve vatandaşları bilgilendirici broşür dağıtarak uyardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç