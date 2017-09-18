Elazığ’da okul önlerinde polis denetimi

2017-2018 eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, okul önlerinde çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması yaptı. Ekipler okul önlerinde bekleyen şahısların ve öğrencilerin üstünü arayıp, kayıtlarını sorguladı.

Öte yandan trafik ekipleri de sivil araçları ve servisleri denetleyerek belgelerini kontrol etti. Okul çevresinde bulunan internet kafeleri ve öğrencilerin vakit geçirdikleri mekanları da kontrol eden ekipler, öğrenci, veli ve vatandaşları bilgilendirici broşür dağıtarak uyardı.