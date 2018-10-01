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Elazığ'da okul servislerine sıkı denetim

Elazığ’da polis ekiplerinin bu yıl içinde yaptığı denetimlerde 5 bin 191 okul servisi kontrol edilirken, yeni eğitim öğretim yılında ise 20 arca cezai işlem uygulandı.

Elazığ'da polis ekiplerinin bu yıl içinde yaptığı denetimlerde 5 bin 191 okul servisi kontrol edilirken, yeni eğitim öğretim yılında ise 20 arca cezai işlem uygulandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okul servislerinin, yönetmelikte yapılan değişiklikler kapsamında dizayn edilip edilmediğinin kontrolü ve trafik güvenliği açısından öğrencilerin daha güvenli bir trafik ortamında seyahat edebilmeleri amacıyla okul taşıt ve sürücüleri üzerinde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 2018 yılı başından itibaren 5 bin 191 okul servis araç ve sürücüsü üzerinde yapılan denetimlerde, eksikleri bulunan ve ilgili yönetmeliğe göre hareket etmediği belirlenen 25 araç ve sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı.


Öte yandan yeni eğitim ve öğretim yılında yapılan uygulamalarda ise 224 okul servisi denetlenirken 20 araç ve sürücüsüne de cezai işlem uygulandığı bildirildi.

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