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29 Haziran 2018 14:36

Elazığ’da otomobil takla attı: 5 yaralı

Elazığ’da otomobilin takla atmasını sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Elazığ’da otomobil takla attı: 5 yaralı

29 Haziran 2018 14:36


Kaza, merkez Sürsürü Mahallesi Halit Hoca Efendi Bulvarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AL 351 plakalı otomobil, önüne çıkan 23 AAF 123 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucu kontrolden çıkan 23 AL 351 plakalı otomobil, trafoya çarparak takla attı. Kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Polis, olayla ilgili inceleme yaptı.




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