Elazığ'da pancar alım kampanyası başladı

Elazığ Şeker Fabrikası'nda bu yıl işlenecek olan 165 bin ton şeker pancarının alım kampanyası başlatıldı.

Merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesinde bulunan Elazığ Şeker Fabrikasında 2018 yılı pancar alım ve işleme kampanyası törenle başladı. Kurban kesilip, dua edilmesiyle başlatılan kampanya öncesi Fabrika Müdürü Mümtaz Çelik bilgi verdi.

2018 yılında 3 ilde 61 köyde 1228 çiftçi ile 26 bin 420 dekar alana 218 bin ton kotası sözleşmesi yapıldığını ifade eden Elazığ Şeker Fabrikası Müdür Mümtaz Çelik, “Ancak havaların kurak gitmesi nedeniyle tesellüm edilecek pancar miktarı 165 bin ton tahmin edilmektedir. Pancar üreticileri pancarı fabrikaya teslim edinceye kadar ayni ve nakli avanslar verilmekte olup verilen avansların pancar fabrikasına tesliminden sonra hazırlanan pancar bedel bordrosu faiz ve vade uygulanmadan kesilmektedir. 2018 yılı olarak çiftçilerimiz ayni avans olarak 11 milyon 500 bin TL ödeme yapıldı. Fabrikamız pancar işleme kampanyasına 9 Ekim'de başlamıştır. 2009-2016 yılları arasında ham madde temininde sıkıntı çeken fabrikamız bu yıl 165 bin ton pancar işleyecek olup 80 gün kampanya yapacaktır. İşlenecek pancarda 18 bin ton kristal şeker üretilecektir. Yan ürün olarak 6 bin ton melas ve 45 bin ton yaş küspe beklenmektedir. Buna karşılık pancar üreticilerimize yaklaşık olarak 35 milyon TL pancar bedeli ödenecektir. Hedefimiz işlenen pancarın miktarını 180 bin tona çıkarmaktır” dedi

Erol;"Tarım desteklenmeli"

Şeker fabrikası gibi kamunun elinde olan işletmelere değinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Bu projeler hayata geçilirken o ilde ki ekonomisine istihdamına ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Bunun en önemlilerinden birisi Elazığ da başlatılan şeker pancarı kamparyası şeker pancarın önemini arkadaşlarımızı ifade etti. Diğer taraftan üreticilerimizin sorunlarını gündeme getirmek lazım. Bugün o ovalarda 120 metrede suyun çıkarıldığı sulamanın hale gelmediği ve çok yüksek bir maliyetle üreticilerin şeker pancarını elde ettiği gübre ve akar yakıtların altından kalkılamadığı üreticilerin üretirken bile harcadığı bedeli alamadığı bir sıkıntı içerisindeyiz. Burada yapılması gereken tarım desteklenmeli gübre fiyatları düşük fiyata verilmeli akar yakıttan ÖTV vergisi alınmamalı üretim maliyeti düşürülmeli ki üretici bu ürünü üreterek ülke ve kendi ekonomisine katkı versin”diye konuştu.

Ağar;"Sektörel bazda çalışmalar hız kazanacak"

AK Parti döneminde tarıma verilen önemin gerçekten ciddi bir seviyede olduğuna dikkat çeken AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, “Bunu göz ardı etmememiz gerekir. İlerleyen dönemlerde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde hızlanacak olan siyasi ekonomik gelişimler bunun önünün açılacağı destekleneceği sektörel bazda çalışmaların hız kazanacağı aşıkardır. Hemşerimiz olan Hadi bey bu konular üzerinde elinden geleni yapmaktadır. Bizim en büyük sorunumuzun şu olduğuna inanıyorum. Bir takım yavaş gelmiş olan politikalardan dolayı sulama projelerimiz biraz sıkışmış olabilir. Tarımın en önemli seyi olan can suyu önümüzdeki sene açmayı planlıyoruz. Bununla ilgi yapacağımız çalışmalarla gönlünüz ferahlayacak. Yapmamız gereken eksik gördüğünüz ne varsa kapımız sizlere açıktır” ifadelerini kullandı.

Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Ağar, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un yanı sıra Tarım ve Orman il müdürü Turan Karahan, Malatya-Elazığ şeker İş Sendika Şube Başkanı Nuri Murat , fabrika çalışanları ve çiftçiler katıldı.