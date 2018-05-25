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25 Mayıs 2018 17:31

Elazığ’da park halindeki otomobil yandı

Elazığ’da park halindeki otomobil yandı.

Elazığ’da park halindeki otomobil yandı

25 Mayıs 2018 17:31


Olay, merkez Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ. B.’ye ait 23 LC 651 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine sevk edilen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısa sürede yanan otomobili söndürerek, soğutma çalışması yaptı. Ekipleri kısa sürede söndürdüğü otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.




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