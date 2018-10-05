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Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yardım yataklık ile propagandasını yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yardım yataklık ile propagandasını yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Yazıkonak ve Palu ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada sosyal paylaşım siteleri üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını ve yardım yataklık yapan 6 şahıs belirlendi. Şüphelilerden 5'i düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. 1 zanlının ise arandığı öğrenildi.


Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 37 adet mermi, 2 adet şarjör, 1 adet örgütsel doküman ve 1 adet örgüt ideolojisini sembol eden duvar saati ele geçirildi.


Operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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