Elazığ’da pompalı tüfekle yaralama

Olay, merkez Mustafa Paşa Mahallesi Yakup Şevki Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.M.K. (40) ve arkadaşı cadde otururken gelen bir şahıs çevreyi rahatsız ettiği gerekçesi ile pompalı tüfekle ateş etti. Olayda M.M.K. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde alkol şişeleri dikkat çekerken kaçan şüpheli şahsın yakalanması için polis çalışma başlattı.