Elazığ’da, Prof.Dr. Nuran Yazıcıoğlu’nun ismi parka verildi

Dr. Nuran Yazıcıoğlu’nun ismi, kentte bulunan bir parka verildi.

Elazığ Belediyesi tarafından 2018 yılının Kültür ve Sanat Yılı ilan edilmesi ile kentte belirli aralıklarla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda son olarak Belediye tarafından merkez Ataşehir Mahallesi’nde bulunan bir parka Prof. Dr. Nuran Yazıcıoğlu’nun ismi verildi. Parkın açılışı Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve Prof. Dr. Nuran Yazıcıoğlu, Prof. Dr. Canan Karatay, Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar ile birlikte çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Elazığ’ın her gün biraz daha geliştiğini belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Elazığ’ı geleceğe taşıyoruz. Elazığ’ı geleceğe taşırken yaptığımız yollar, kaldırımlar, parklar, bahçeler ve diğer yatırımlarla birlikte kültürünün, sanatının, musikisinin, edebiyatının ve şiirinin de ne kadar önemli olduğunu idraki içinde hareket ediyoruz. Bir şehri şehir yapan o şehirdeki binalar değil. Binalar mutlaka şehirlere bir ruh verir ancak yeterli değildir. Şehri şehir yapan unsur kadim medeniyetidir, kültürü, sanatı, musikisi ve edebiyatıdır. Bugün karşımızda iki tane bilim adamımız var. Elazığ’ın en meşhur olan şeyi yetiştirdiği insanlardır. Vatanına, milletine bağlı, çalışkan, cesur, vatansever ve misafirperver insanlarıdır. Elazığ bayrağı uğruna canını vermekten çekinmeyen insanların olduğu bir şehirdir. Bununla gurur duyuyoruz” dedi.

Son 3 yılda Elazığ’a yeni 94 park kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Yanılmaz, “Elbette parkların üzerindeki ağaçlar, yeşillikler ve çiçekler önemlidir. Ancak istedik ki bu parka gelen evladımız, kadınımız, gencimiz ve büyüklerimiz aynı zamanda bu parkın girişinde bulunan ismi andığında yeni bir kimlik ile de karşı karşıya kalsın. O ismi merak etsin bu isim kimdir, nerede doğmuş, nerede büyümüş hangi alanda kendini yetiştirmiş ve hangi alanda insanlığa hizmet etmiş . İnsanlar vefat ettikten sonra bir yerlere isimleri verilir. Biz bu kuralı da bozalım dedik. Vefat ettikten sonra onun ne kadar büyük olduğunu sadece evlatları ve yakınları anmasın. Birde yaşarken hep birlikte bu zevki tadalım. Oda görsün ne kadar büyük olduğunu, ne kadar değerli olduğunu insanlığa ne büyük hizmetler verdiğini yaşarken görsünler dedik ve parklarımızı bu isimlerle donattık” ifadelerini kullandı.

Çok değerli isimlerin şehirde kimlik oluşturduklarını belirten Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar ise “Şehri markalaştıran bu kimlikler şehrin tanıtımında çok önemli bir rol oynamaktadır. Prof. Dr. Nuran Yazıcıoğlu’da bu şehrin yetiştirdiği ulusal ve uluslararası düzeyde kariyeriyle ün yapmış önemli bir değerimizdir” diye konuştu.

Küçükken bu topraklarda gezdiğini belirten Prof. Dr. Nuran Yazıcıoğlu’da, “Bir gün benim adımın buraya verileceğini nereden bilebilirdim. Gerçekten çok mutluyum. Başkanım ve tüm hemşehrilerime böyle bir parka benim adımı verdikleri için teşekkür ediyorum. Elazığ’da güzel bir çocukluk ve eğitimden geçtim. Elazığ’daki çocukluğum ve lise hayatım gerçekten unutulmayacak değerlere sahiptir” diyerek düşüncelerini aktardı.

Konuşmaların ardından parkın açılışı, katılımcıların kurdele kesimi ile yapıldı.