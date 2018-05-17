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17 Mayıs 2018 18:03

Elazığ’da Ramazan denetimleri

Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Ramazan denetimleri başladı.

Elazığ’da Ramazan denetimleri

17 Mayıs 2018 18:03


İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, Ramazan paketi hazırlayan, et ve et ürünleri satan işletmelerin denetimini gerçekleştirdi. İl Müdürü Turan Karahan’ında katıldığı denetimlerde, işletme sahipleri ve çalışanlar bilgilendirildi.


Kontrollerin devam edeceğini belirten İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, "Ramazan ayı dolayısı ile vatandaşlarımız tüketime biraz daha ağırlık veriyor. Ekip arkadaşlarımızla beraber rutin olarak yaptığımız denetimleri Ramazan ayında da arttırarak devam ediyoruz. Denetimler gıda ve gıda ile temas eden bütün imalathanelerde, toptan ve perakende satış yerlerinde yapılıyor. İlimizde mevcut olan market zincirlerini denetleyerek problem varsa işletme sahiplerini uyarmak, yoksa da tebrik etmek üzere buradayız. Ramazan ayında marketler ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda kolileri hazırlıyor. İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi olarak, kolideki paketlerin tüketime uygun olup olmadığını kontrol ederek vatandaşlarımızın, kaliteli ve sağlıklı ürünler tüketmelerini sağlıyoruz” dedi.




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