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15 Nisan 2017 16:02

Elazığ’da sağanak etkili oldu, bazı araçlar mahsur kaldı

Elazığ’da meteorolojinin önceden uyardığı yağmur yağışının etkili olması nedeniyle kent merkezi dışında bazı bölgelerde araçlar mahsur kaldı.

Elazığ’da sağanak etkili oldu, bazı araçlar mahsur kaldı

15 Nisan 2017 16:02

Mahsur kalan araçlar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Elazığ genelinde 3 gündür etkisini gösteren sağanak devam ediyor. Yağışlar nedeniyle bugün merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi ile Elazığ-Bingöl yolu arasında bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar su içerisinde kaldı. Araç sahiplerinin yardım istemesiyle olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, oluşan su birikintilerinde mahsur kalan araçları kurtardı. Su birikintilerinin oluştuğu noktalara iş makineleri ile müdahale edildi.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’da aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışın devam edeceğini bildirerek ilgilileri uyardı.




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