Elazığ’da sağanak etkili oldu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün önceden uyardığı gök gürültülü sağanak yağış Elazığ’da akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Kent merkezinde yaklaşık 2 saat yağan sağanak nedeniyle, bazı yollarda su birikintileri oluştu. Belediye ekiplerinin önceden tedbir almasına rağmen yağışın şiddetli olması, sürücüleri olumsuz etkiledi.

Elazığ-Malatya yolu başta olmak üzere bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle, araçlar güçlükle ilerledi. Ekipler de devam eden yağış altında çalışmasını sürdürdü.

Öte yandan, sağanak yağış ara ara yerini doluya bıraktı.