Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi; Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli’de öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteorolojinin önceden uyardığı sağanak yağış Elazığ’da etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağış sonrasında bazı yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yollarda temkinli ilerlerken hazırlıksız yakalan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü rüzgarın yağış öncesi ve yağış esnasında kuvvetli eseceğini aktararak, ilgililerin tedbirli olmasını istedi.