Elazığ'da sağlık turizmi çalıştayı

Elazığ'da sağlık turizmi değerlendirme çalıştayı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin sağlık turizminin konuşulduğu değerlendirme çalıştayı düzenlendi. Çalıştayla ilgili bilgi veren İl sağlık Müdürü Pof. Dr. Cahit Polat, Elazığ'ın sağlık turizmine uygun şartlara sahip olduğunu ve bunun ülkeye istihdam, sosyokültürel ve ekonomik anlamda büyük bir katma değer sağlayacağını söyledi.

Diğer ülkelere göre alt yapı özellikleri ve hastane masraflarının düşük olmasının Türkiye'yi cazip kıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “2017 yılında yaklaşık 750 bin sağlık turizmi ile alakalı turist gelmiş. Yıllık ortalama turist sayımız 30 milyondur. Türkiye'ye gelenlerin 750 bin kişisi sağlık turizmiyle alakalı müracaat etmiştir. Bizdeki en çok müracaatlarda genelde estetik ameliyatlar amaçlı olmaktadır. Bizde saç ekimi 5 bin TL ama Amerika'da bu fiyat 30 bin TL'yi bulmaktadır. Karaciğer nakli bizde 80 bin dolar iken onlarda 300 bin dolar. Bu sebeplerden dolayı ekonomik boyut çok önem arz ediyor. Bizim ülkemizi turistlerin tercih etmelerindeki en büyük sebeplerden birisi ekonomik faktördür. Ulaşımın kolaylaşması ile 4,5 saat mesafesinde ilimize 1 buçuk milyon nüfusluk bir hedef kitle var” diye bilgi verdi.

Daha sonra alanında uzmanlar tarafından çeşitli sunumlar yapıldı. Gün boyu devam eden çalıştaya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Masar Ayas,Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, siyasiler ve STK'lar katıldı.