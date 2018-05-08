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08 Mayıs 2018 15:32

Elazığ’da sağnak ve dolu yağışı

Elazığ’da geçtiğimiz haftadan itibaren başlayan yağmur etkisini belirli aralıklarla sürdürüyor.

Elazığ’da sağnak ve dolu yağışı

08 Mayıs 2018 15:32

Bugünde sağanak ve kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin bugün için de uyarısını yaptığı sağanak etkisini belirle aralıklarla göstermeye başladı. Elazığ’da öğleden sonra yağmur etkili olurken, kısa süreli dolu da yağdı. Yağışlara hazırlıksız yakalanan vatandaşların bir kısmı ıslanırken, bazıları yağışın geçmesini bekledi.


Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi , Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman’da havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmeye devam edeceğini bildirdi.


Öte yandan merkez, yağışların Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiği uyarısını yaparak, su baskını, yıldırım düşmesi ve kuvvetli rüzgar değişimine karşı tedbirli olunmasını istedi.




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