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10 Haziran 2018 14:59

Elazığ’da Sakal-ı Şerif heyecanı

Elazığ’da ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’e, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Elazığ’da Sakal-ı Şerif heyecanı

10 Haziran 2018 14:59


Elazığ İl Müftülüğü, Kadir Gecesi dolayısıyla İzzetpaşa Camii’nde Sakal-ı Şerif’i ziyarete açtı. Öğlen namazından sonra salavatlarla açılan Sakal-ı Şerif, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif’in fotoğrafını çekti. Duygulu anların da yaşandığı ziyarette, yoğunluk sebebiyle herhangi bir izdiham yaşanmaması için müezzinler vatandaşları uyarıp tek tek sıra halinde ziyaret etmelerini sağladı.


Sakal-ı Şerifi gördüğünü ve aşırı derecede duygulandığını aktaran Murat Algül, “Neredeyse ağlayacaktım. O derecede içime bir titreme geldi. Allah herkese nasip etsin” dedi.


Çok duygulandığını belirten Seyfettin Polat ise, “Allah devletimizi , milletimizi ve İslam alemini mağfiret eylesin. Hayırlara vesile kılsın. İlk defa görmedim, daha önce de görmüştüm. Gecemiz de mübarek olsun” diye konuştu.


Sakal-ı Şerif’i görmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Mehmet Doğan ise, sanki Medine’de ziyaret etmiş gibi olduğunu ve çok duygulandığını kaydetti.




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