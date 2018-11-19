Elazığ'da Sarıcan Barajı tamamlandı, Tatar Barajında su tutuldu

Elazığ'da 11 bin 870 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak olan Sarıcan Barajı tamamlanırken, Tatar Barajında da su tutulduğu bildirildi.

"Gölsu" projesi kapsamında Elazığ'da yapılan çalışmalardan 1'i tamamlanırken, bir diğerinde de su tutulma işlemi başlatıldı.

Yapılan açıklamada," Kovancılar Tatar Barajında su tutuldu.Tatar Barajında depolanacak su ile bin 500 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Karakoçan Sarıcan Barajı tamamlandı. Sarıcan Barajında depolanacak su ile 11 bin 870 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Temelden yüksekliği 35 metre ve 4,51 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip olacak Elazığ Karakoçan Sarıcan Barajının sulamasının da tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlayacaktır. Projenin tamamlanması ile 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 10 milyon 409 bin 990 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir"denildi.