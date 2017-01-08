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08 Ocak 2017 16:06

Elazığ’da ’Şarlo Mutlu’ tiyatro oyunu sahnelendi

Elazığ’da ’Şarlo Mutlu’ tiyatro oyunu sahnelendi

08 Ocak 2017 16:06

Komedi Büdü Tiyatro Kulübü tarafından sergilenen “Şarlo Mutlu” adlı müzikli çocuk oyunu Elazığ’da çocuklarla buluştu.
Erkin Taşköprü’nün yazdığı, Serdal Celayir’in yönettiği “Şarlo Mutlu” isimli müzikli çocuk oyunu Komedi Büdü Tiyatro Kulübü tarafından sergilendi. Belediye Kültür Merkezi’nde 45 dakika ve tek perde halinde sergilen oyunla gelecek nesiller bilinçlendirilip barış anlatılmaya çalışıldı. Şarlo Mutlu oyununda 4 tane karakterin olduğunu belirten Komedi Büdü Tiyatro Kulübü Yönetmeni Serdal Celayir, "Biz sürekli barışın ne kadar güzel, savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu anımsatmaya çalıştık. Geleneksel Dünya Sinemasının vazgeçilmez karakterlerinden Charlie Chaplin sanatçımızı çocuklarımıza yansıtmaya çalıştık. Oyunumuz bir parkta ve evde geçiyor. Parkta bulunan yoksul bir insanın çocuklar tarafından ev sahibi ve iş güç sahibi edilmesi anlatıyor. Oyunumuzdaki amacımız çocuklara sürekli barışı anlatabilmekti. Çocuklarımıza bunu yaşattığımıza inanıyorum. Barışı çocuklara yansıtmak önemli, çünkü geleceğimiz onlar olacak" dedi.



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