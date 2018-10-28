Elazığ'da satranç turnuvasına büyük ilgi

Elazığ'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası ilgi gördü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü salonunda düzenlenen ve iki gün süren satranç turnuvasına 7 kategoride 329 kişi katıldı. Öğrencilere olumlu rekabet duygusunu aşılayarak, zihinsel ve fiziksel aktivitelerle sağlıklı gelişmelerine destek olmak amacıyla yapılan turnuva dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Turnuvası'nı gerçekleştirildiğini ifade eden Türkiye Satranç Federasyonu Elazığ İl Temsilcisi Esra Kılavuz Yalçın, “Bizim açılış turnuvamız. Dün 3 turumuzu yaptık bugünde 3 tur yapıp açılış törenine geçeceğiz. Turnuvada 329 kayıt aldık. 7 kategori şuanda oynuyor. 7- 14 yaş aralığı ve birde açık kategorisi var. İlimizde santraca çok büyük bir ilgi var. Bu ilgi gün geçtikçe büyüyor. Çok katılımlı turnuvalara imza atıyoruz. İl dışından da gelen sporcularımız var. Malatya, Diyarbakır,Van, Kahramanmaraş bunlardan bazıları. Bizim amacımız bu katılımları daha fazla arttırıp ulusal ve uluslar arası ilimizi ülke ve dünya genelinden duyurmak bu amaçla çalışmalarımızı yapıyoruz. Satranç sporu dünyada ve ülkemizde çok ilgi gören bir spordur. Federasyonunda yaptığı onurlu çalışmalarla bu ilgi artmaktadır. İnsanlar satranç oynadıkça kendilerine olan faydanın da farkına varıyorlar. Satranç sporu beynin 2 bloğunu birden çalıştıran bir spor. Buda oynayanları fazlasıyla düşünmeye yitiyor. Analiz sentez yapma düşünme yeteneğini geliştiriyor. Küçük sporcularımız için özellikle sayısal derslerine çok büyük katkı sağlıyor” dedi.

Annesinin satranç oynamayı öğrettiğini belirten Beril Yalçın, “Derslerime çok faydalı oluyor. Özelliklede matematiğe sanç oynarken çok eğleniyorum. Satranç hayatımın bir parçası haline geldi. Şuan evde 9 kupam 23 tanede madalyam var. Turnuvalardaki dereceler beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.