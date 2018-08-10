Elazığ’da "Şehir ve Kültür" turları devam ediyor

Elazığ Belediyesi tarafından kadınlara yönelik tarihi ve turistik mekanları kapsayan "Kültür ve Şehir Turları" devam ediyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği turlara Üniversite Mahallesi sakinleri katıldı. Mahalle sakinleri Harput başta olmak üzere şehrin tarihi yerlerinin yanı sıra Çöpten Enerji Üretim Tesisini, Hayvan Hastanesini, Hayır ve El Emeği Göz Nuru Çarşısı’nı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen turların vatandaşlar için çok önemli olduğunu belirten Mahalle Muhtarı İzzettin Çelik, “Üniversite Mahallesi sakinleri bugün şehrimize yapılan yatırımları yerinde görerek fikir sahibi oldu. Gerçekten çok büyük projeler kısa zamanda hayata geçirildi. Vatandaşlarımız bu hizmetleri yerinde görüp bilgi aldı. Kültür ve Şehir Turlarını düzenledikleri için Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz başta olmak üzere ekibine teşekkür ediyorum” dedi.