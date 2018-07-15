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15 Temmuz 2018 19:06

Elazığ’da şehitler için mevlit okutuldu

Elazığ’da 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşenler için mevlit okutuldu.

Elazığ’da şehitler için mevlit okutuldu

15 Temmuz 2018 19:06


15 Temmuz Demokrasi Zaferinin 2. yıl dönümü kapsamında Elazığ’da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Elazığ Valiliği ve Malatya Vakıflar Müdürlüğü tarafından İzzetpaşa Camiinde şehitler için mevlit okutuldu.


15 Temmuz yıldönümü vesilesiyle Cuma gününden beri çeşitli etkinlikler ve faaliyetlerle şehitleri andıklarını ifade eden Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, “15 Temmuzu unutmamak ve unutturmamak adına etkinliklerimize ve faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bugün de mevlit şerif ve Kur’an-ı Kerim hatimleriyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi yad ettik” dedi.


Programa Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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